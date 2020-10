Liverpool, discoteca anti assembramento: i dj sono sul bus e i 'ballerini' li seguono in bici (Di martedì 13 ottobre 2020) La discoteca si sposta in strada a Liverpool . Nella città dei Beatles, due dj, Billie Clements e Robert McPartland , si sono ispirati a un evento organizzato a Berlino ad agosto e hanno organizzato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 ottobre 2020) Lasi sposta in strada a. Nella città dei Beatles, due dj, Billie Clements e Robert McPartland , siispirati a un evento organizzato a Berlino ad agosto e hanno organizzato ...

