Kitikaka – Ogni domenica in Serie C un tifoso si sveglia e sa che dovrà correre più veloce dei crash di Eleven Sports. O non vedrà la partita (Di martedì 13 ottobre 2020) Vestaglione di flanella, frittatona di cipolle, familiare di Peroni gelata e il server di Eleven Sports che non va neanche a spingerlo. Kitikaka plana per qualche secondo in Serie C e non trova nemmeno pane per i suoi denti. Non c’è trucco e non c’è inganno, ma non c’è nemmeno mezza partita. Correva il giorno 27 settembre appena trascorso. Primo turno di C. Scansato il possibile sciopero di Lega Pro, spalti vuoti come se piovesse, e all’improvviso arrivi tu: il blackout. Del gol del vantaggio di Marco Beccaro del Sudtirol nel match contro la Fermana, ad esempio, ne è giunta eco nell’intero Alto Adige grazie a una vecchia teleferica degli alpini inutilizzata dalla guerra del ‘15-‘18. Perché il server di Eleven ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Vestaglione di flanella, frittatona di cipolle, familiare di Peroni gelata e il server diche non va neanche a spingerlo.plana per qualche secondo inC e non trova nemmeno pane per i suoi denti. Non c’è trucco e non c’è inganno, ma non c’è nemmeno mezza. Correva il giorno 27 settembre appena trascorso. Primo turno di C. Scansato il possibile sciopero di Lega Pro, spalti vuoti come se piovesse, e all’improvviso arrivi tu: il blackout. Del gol del vantaggio di Marco Beccaro del Sudtirol nel match contro la Fermana, ad esempio, ne è giunta eco nell’intero Alto Adige grazie a una vecchia teleferica degli alpini inutilizzata dalla guerra del ‘15-‘18. Perché il server di...

