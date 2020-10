Kate Walsh: 10 motivi per amare la sua Addison (Di martedì 13 ottobre 2020) Conosciuta dal grande pubblico come Addison Montgomery, Kate Walsh è entrata a gamba tesa nelle nostre case così come fece al Seattle Grace Hospital. Senza chiedere il permesso a nessuno, si presentò davanti a Meredith e Derek obbligandoli a fare i conti con la sua nuova ingombrante presenza. Ve la ricorderete tutta la sua entrata ad effetto, ne siamo sicuri. Altrettanto fece con noi spettatori: ci impose la sua presenza in Grey’s Anatomy finché non imparammo ad amarla. Proprio oggi, nel giorno del suo 53esimo compleanno vogliamo ricordare dieci motivi per cui Kate Walsh, alias Addison Montgomery, ci ha rubato il cuore. 1) Per il suo ingresso in Grey’s Anatomy Più che rubarci il cuore inizialmente ce lo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 ottobre 2020) Conosciuta dal grande pubblico comeMontgomery,è entrata a gamba tesa nelle nostre case così come fece al Seattle Grace Hospital. Senza chiedere il permesso a nessuno, si presentò davanti a Meredith e Derek obbligandoli a fare i conti con la sua nuova ingombrante presenza. Ve la ricorderete tutta la sua entrata ad effetto, ne siamo sicuri. Altrettanto fece con noi spettatori: ci impose la sua presenza in Grey’s Anatomy finché non imparammo ad amarla. Proprio oggi, nel giorno del suo 53esimo compleanno vogliamo ricordare dieciper cui, aliasMontgomery, ci ha rubato il cuore. 1) Per il suo ingresso in Grey’s Anatomy Più che rubarci il cuore inizialmente ce lo ...

flvtchersmiles : a me più che Scarlet sembra Kate Walsh ma potrei sbagliarmi HAHAHAHA - catemeliaxnajwa : @najwaputa najwa caterina scorsone un poco a kate walsh,pero no se amo a Jessica Capshaw y camila lluddington - refinedasregina : riassunto del mio profilo twitter: kate walsh, cate blanchett, shameless, felicity huffman, middle aged actresses i… - sheshepherdd : @refinedasregina ? age: 20 ? sexuality: work in progress ?? ? relationship status: mentalmente sposata con kate wals… - sheshepherdd : RT @writersdream_: Kate Walsh è stupenda -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Walsh Cast e personaggi di Emily in Paris, con Lily Collins e Kate Walsh OptiMagazine Emily in Paris: Recensione della serie Netflix con Lily Collins

Emily in Paris è la nuova serie comedy prodotta e distribuita dal colosso digitale Netflix. Questa è la nostra recensione.

Emily in Paris, la serie tv Netflix: trama, cast e anticipazioni

Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie Netflix, creata da Darren Star, dal titolo Emily in Paris con Lily Collins ...

Emily in Paris è la nuova serie comedy prodotta e distribuita dal colosso digitale Netflix. Questa è la nostra recensione.Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie Netflix, creata da Darren Star, dal titolo Emily in Paris con Lily Collins ...