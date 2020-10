Juventus, la formazione U23 in isolamento fiduciario (Di martedì 13 ottobre 2020) «Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 dell’allenatore dell’U23 Lamberto Zauli». Così il club bianconero ha comunicato la positività del tecnico della seconda squadra. «In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questo momento in isolamento fiduciario. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) «Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 dell’allenatore dell’U23 Lamberto Zauli». Così il club bianconero ha comunicato la positività del tecnico della seconda squadra. «In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questo momento in. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Juventus, la formazione U23 in isolamento fiduciario: «Juventus Football Club comunica che, ne… - CMaur31 : Ronaldo, Ramsey, Dybala out E viene fuori cmq una signora formazione... ???? #Juventus - CalcioJcom : New post: Dybala rientra a Torino, ma col Crotone non ci sarà - infoitsport : Juventus, Pirlo e l’ultima idea di formazione: potrebbe giocare da terzino - angelo_forgione : @ginToni15 Chi ha citato la Juventus? Ho parlato di juventini, che in gran quantità hanno messo nel mirino Marchisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus formazione Juventus Under 23, il tecnico Lamberto Zauli è risultato positivo al Covid

L’allenatore della formazione Under 23 juventina, dopo il consueto giro di tamponi, è risultato positivo al Coronavirus ...

Juve, anche Zauli positivo al covid: Under 23 in isolamento

Dopo Cristiano Ronaldo, un altro positivo in giornata in casa Juventus. Si tratta dell’allenatore della formazione Under 23, Lamberto Zauli. Lo riferisce la Juventus sul sito ufficiale del club: “In o ...

L’allenatore della formazione Under 23 juventina, dopo il consueto giro di tamponi, è risultato positivo al Coronavirus ...Dopo Cristiano Ronaldo, un altro positivo in giornata in casa Juventus. Si tratta dell’allenatore della formazione Under 23, Lamberto Zauli. Lo riferisce la Juventus sul sito ufficiale del club: “In o ...