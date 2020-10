Inter, l’agente di Lautaro: «Irrispettoso parlare del Barcellona» (Di martedì 13 ottobre 2020) L’agente di Lautaro Martinez ha parlato delle voci di mercato sul conto dell’attaccante dell’Inter Nei mesi scorsi, il nome di Lautaro Martinez è stato a lungo accostato a quello del Barcellona. A parlare delle voci di mercato sull’attaccante dell’Inter è stato Rolando Zarate, agente dell’argentino, ai microfoni di RadioTrendTopic. «Non è corretto parlare del Barcellona, Lautaro è un giocatore di proprietà dell’Inter. Sarebbe Irrispettoso per il club che gli ha aperto le porte in Europa. Adesso sta molto bene con i nerazzurri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) L’agente diMartinez ha parlato delle voci di mercato sul conto dell’attaccante dell’Nei mesi scorsi, il nome diMartinez è stato a lungo accostato a quello del. Adelle voci di mercato sull’attaccante dell’è stato Rolando Zarate, agente dell’argentino, ai microfoni di RadioTrendTopic. «Non è correttodelè un giocatore di proprietà dell’. Sarebbeper il club che gli ha aperto le porte in Europa. Adesso sta molto bene con i nerazzurri». Leggi su Calcionews24.com

