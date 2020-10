Il marito esce a fare jogging: lei impicca il figlio di 4 anni con le sue calze (Di martedì 13 ottobre 2020) Gesto folle da parte di una madre che uccide il figlio di appena 4 anni approfittando dell’assenza del marito uscito per fare jogging Certi avvenimenti suscitano una gran dose di incredulità, ma nonostante ciò si ripetono con una certa costanza. Omicidi efferati spesso perpetrati da persone di famiglia, che dovrebbero proteggere dalle brutture del mondo ed invece diventano le prime a tradire. L’aspetto psicologico è ciò che “incuriosisce” e soprattutto inquieta perché razionalmente si fa fatica a concepire eventi del genere. Momenti di pura follia derivanti in molti casi da forti disagi personali non curati. Il risultato però è tremendo, giovani vite spezzate così senza motivo e famiglie completamente ... Leggi su chenews (Di martedì 13 ottobre 2020) Gesto folle da parte di una madre che uccide ildi appena 4approfittando dell’assenza deluscito perCerti avvenimenti suscitano una gran dose di incredulità, ma nonostante ciò si ripetono con una certa costanza. Omicidi efferati spesso perpetrati da persone di famiglia, che dovrebbero proteggere dalle brutture del mondo ed invece diventano le prime a tradire. L’aspetto psicologico è ciò che “incuriosisce” e soprattutto inquieta perché razionalmente si fa fatica a concepire eventi del genere. Momenti di pura follia derivanti in molti casi da forti disagi personali non curati. Il risultato però è tremendo, giovani vite spezzate così senza motivo e famiglie completamente ...

IldiariodiJess : @biiebsmile Sì! Stanno verificando la firma a quanto pare ma ovviamente non è di mio marito che è mancato giorni da… - fioridizuccaa : oggi ho pisciato il gfvip perché mio marito ale gassmann non lo tradirò mai e poi mai se per caso la mia protetta m… - sposaisterica : @CanettiQueen Mia suocera non esce di casa da febbraio ma a pranzo la domenica ha sempre 10 persone. Nipoti nuora f… - ineedanyone : alla signora mentre lei faceva avanti e indietro dalla loro auto tutta arrabbiata. Siccome un auto ce l'hanno mi in… - Slexiepedia__ : Ma sakine che 'Nermin sei ancora in una buona posizione: marito non mi ha mai amata, NON HO SCELTO I MIEI FIGLI' co… -

Ultime Notizie dalla rete : marito esce Il marito esce a fare jogging: lei impicca il figlio di 4 anni con le sue... CheNews.it Stefania incontra il marito Simone Gianlorenzi

Nell'ultima puntata si è parlato anche di Stefania, la showgirl che fa coppia fissa con Matilde, è uno dei pilastri della Casa. Abbiamo imparato a conoscere nelle settimane il suo lato comico ma anche ...

Mio marito dice che forse non mi ama più. per favore leggete

Salve dottori, vi racconto la mia storia spero che mi rispondiate. Ho 27 anni io e 32 anni lui sposati da 5 anni e fidanzati 6. Siamo cresciuti insieme abbiamo fatto ...

Nell'ultima puntata si è parlato anche di Stefania, la showgirl che fa coppia fissa con Matilde, è uno dei pilastri della Casa. Abbiamo imparato a conoscere nelle settimane il suo lato comico ma anche ...Salve dottori, vi racconto la mia storia spero che mi rispondiate. Ho 27 anni io e 32 anni lui sposati da 5 anni e fidanzati 6. Siamo cresciuti insieme abbiamo fatto ...