Halo 5 non verrà aggiunto nella Halo | The Master Chief Collection

Nel corso degli ultimi mesi, 343 Industries ha trasferito su PC quasi tutta l'intera collezione di Halo: The Master Chief Collection, pubblicando un gioco alla volta. Halo 3 e Halo 3: ODST sono stati i titoli più recenti, entrambi entrati a far parte della raccolta entro due mesi l'uno dall'altro, il che significa che Halo 4 è ora l'unico gioco rimasto.Ma, naturalmente, c'è una domanda che è stata posta abbastanza spesso e viene posta ancora una volta: Halo 5 alla fine entrerà a far parte di The Master Chief Collection? 343 Industries ha in passato affermato che ciò non ...

