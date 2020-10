Gualtieri: “Nel 2021 le tasse diminuiranno” (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Le tasse non aumenteranno l’anno prossimo ma diminuiranno”, dichiara il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nota di aggiornamento al Def nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e SenatoGUALTIERI: “STIMA III TRIMESTRE DEL PIL MIGLIORE DI IPOTESI APRILE” Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Le tasse non aumenteranno l’anno prossimo ma diminuiranno”, dichiara il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nota di aggiornamento al Def nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e SenatoGUALTIERI: “STIMA III TRIMESTRE DEL PIL MIGLIORE DI IPOTESI APRILE”

