Grande Fratello Vip, concorrente gay in arrivo. Alfonso Signorini: 'Ce lo ha chiesto Tommaso Zorzi' (Di martedì 13 ottobre 2020) . L'annuncio arriva direttamente dal presentato del reality durante il consueto appuntamento con '... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) . L'annuncio arriva direttamente dal presentato del reality durante il consueto appuntamento con '...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - trash_italiano : #GFVIP, appare una signora anziana durante la diretta: che sta succedendo? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - n0st4Igia : ma è impossibile che alejandra onieva arrivi al grande fratello suvvia - ljveforhoran : RT @axxocean: SORRISO SODDISFATTO PER AVER CREATO DINAMICHE ANCHE DURANTE LA DIRETTA, SEI TU IL GRANDE FRATELLO HAI GIÀ VINTO IN PARTENZA #… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, i compensi dei concorrenti. E “a Giulio Berruti (fidanzato della Boschi) avevano… Il Fatto Quotidiano GF VIP, Zelletta definito un “comodino”, la fidanzata lo difende

Andrea Zelletta insultato dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello VIP e difeso dalla fidanzata Natalia Paragoni. Un “comodino”, così è stato definito dagli altri concorrenti del Grande ...

GF Vip, il Codacons segnala irregolarità nel televoto: è bufera!

Il regolamento del programma ritiene validi solo i voti di chi è residente in Italia, ma in tantissimi si sono lamentati per l'ondata di voti a favore di Adua del Vesco provenienti da profili social s ...

Andrea Zelletta insultato dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello VIP e difeso dalla fidanzata Natalia Paragoni. Un “comodino”, così è stato definito dagli altri concorrenti del Grande ...Il regolamento del programma ritiene validi solo i voti di chi è residente in Italia, ma in tantissimi si sono lamentati per l'ondata di voti a favore di Adua del Vesco provenienti da profili social s ...