Gran Bretagna, tra nuove chiusure e proteste (Di martedì 13 ottobre 2020) Oggi è il giorno delle restrizioni. Anche la Gran Bretagna, infatti, sta prendendo provvedimenti per arginare l'ondata di contagi che l'ha travolta. A Liverpool e Manchester bar, pub e palestre saranno chiusi per quattro settimane. Non mancano però le proteste, i gestori infatti, insorgono: "Così moriremo". Ma il ministro Boris Johnson incalza: "Non c'è altra scelta. I ricoveri per Covid hanno superato quelli di marzo e bisogna abbassare i contagi, altrimenti avremmo troppe vittime sulla coscienza. Ci aspettano settimane e mesi molto difficili. Anche perché non è chiaro se e quando avremo il vaccino. Per la Sars, per esempio, non è stato mai trovato". La base delle nuove restrizioni sarà divisa su tre diversi livelli ...

