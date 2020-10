GF VIP 5 | chi è il nuovo concorrente che entrerà dopo le richieste di Tommaso Zorzi?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 ottobre 2020) La notizia è stata data direttamente da Alfonso Signorini sui social, nel corso della diretta di Casa Signorini: nelle prossime puntate entrerà un. Il conduttore del Grande Fratello VIP 5 ha anche precisato che si tratta di ungay. Non siamo noi, lo vogliamo ribadire, a mettere questo genere di etichetta, nel senso che, se fosse entrato uneterosessuale non lo si sarebbe annunciato allo stesso modo. Ma va bene anche così…Considerazioni a parte, da qualche ora è iniziata la ricerca al nome. Il paparazzo Alan Fiordelmondo da Pomeriggio 5 ha dato altre indicazioni: la persona che sta per entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 conosce bene, pare che abbia passato anche del tempo insieme a lui ...