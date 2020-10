Franceska Pepe | la ex amica vip all’attacco | “I suoi soldi del GF Vip dateli a me”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Anche se fuori dalla Casacontinua a discutere coi vipponi di Alfonso Signorini. Nella diretta di lunedì 12 ottobre la ex concorrente del GF Vip ha praticamente avuto una buona parola per tutti. E lo scontro più acceso ha visto dall’altra parte Andrea Zelletta. “Ciao comodino”, gli ha urlato dallo studiodivertita provocandolo. Andrea non è riuscito a trattenere la rabbia e si è lasciato andare come mai aveva fatto prima. Per l’ex tronista di UeDè solo una “grande maleducata” e non solo. E lei: “Quando lo apri il cassetto?”. “Stai zitta sfigata”, la replica di Zelletta che poi dal nervoso scoppia in lacrime quando viene staccato il collegamento. Nel frattempo Pupo, opinionista del reality, ...