Due squadre hanno lasciato il Giro d’Italia dopo le positività riscontrate tra corridori e staff (Di martedì 13 ottobre 2020) Jumbo Visma e Mitchelton-Scott, due delle ventidue squadre iscritte al Giro d’Italia, si sono ritirate dopo i risultati dei tamponi effettuati a corridori e staff tra domenica e lunedì. L’australiana Mitchelton-Scott, che nei giorni precedenti aveva già perso un corridore, Leggi su ilpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Jumbo Visma e Mitchelton-Scott, due delle ventidueiscritte ald’Italia, si sono ritiratei risultati dei tamponi effettuati atra domenica e lunedì. L’australiana Mitchelton-Scott, che nei giorni precedenti aveva già perso un corridore,

LiaCapizzi : Ma tifi Lakers o Miami? - Non tifo nessuna delle due. E allora perché te la vedi in diretta alla 1 e 30 di notte? -… - emergenzavvf : Ritrovati stanotte dai #vigilidelfuoco due cercatori di funghi dispersi da ieri pomeriggio sul monte Gouda, a… - FBiasin : A due ore dalla chiusura del #mercato sono incazzati tutti i tifosi di tutte le squadre. Bene dai... - ilpost : Due squadre hanno lasciato il Giro d’Italia dopo le positività riscontrate tra corridori e staff - AlbePozze99 : @devrijfc In due squadre di merda -