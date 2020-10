Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: Juve nei guai. Stop anche a Ramsey (infortunio) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Consolato dai messaggi della compagna, Giorgina Rodriguez, e della mamma, Maria Dolores, Cristiano Ronaldo si sta preparando a combattere il coronavirus, del quale è risultato positivo. Un fulmine a ciel sereno in casa Juventus perchè il giocatore, appena poche ore fa, pubblicava sui propri profili social una sua foto capotavola in un pranzo con i compagni di nazionale Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Consolato dai messaggi della compagna, Giorgina Rodriguez, e della mamma, Maria Dolores,si sta preparando a combattere il, del quale è risultato. Un fulmine a ciel sereno in casantus perchè il giocatore, appena poche ore fa, pubblicava sui propri profili social una sua foto capotavola in un pranzo con i compagni di nazionale

