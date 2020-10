Coronavirus a Londra, il sindaco Khan: 'Misure più stringenti in arrivo' (Di martedì 13 ottobre 2020) Stretta in vista per i londinesi: lo ha detto a Skynews il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan. "Tutti gli indicatori che ho, i ricoveri ospedalieri, l occupazione in terapia intensiva, il ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 ottobre 2020) Stretta in vista per i londinesi: lo ha detto a Skynews ildella capitale britannica, Sadiq. "Tutti gli indicatori che ho, i ricoveri ospedalieri, l occupazione in terapia intensiva, il ...

laregione : Coronavirus, il sindaco di Londra: 'Nuova stretta inevitabile' - GazzettaDelSud : #Coronavirus a #Londra, il sindaco #Khan: 'Misure più stringenti in arrivo' - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #EUROPA, #RECORD di #CASI, situazione #GRAVE. #LONDRA e #PARIGI valutano #SERIE #DECISIONI. #VIDEO - bizcommunityit : Coronavirus, news: quarantena di 10 giorni con test. Parigi e Londra in allerta. LIVE - infoitinterno : Coronavirus, news: quarantena di 10 giorni con test. Parigi e Londra in allerta. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Londra Covid diretta mondo, il sindaco di Londra: «Nuove restrizioni sono inevitabili». Record di morti in Russia Il Messaggero Fmi: Regno Unito secondo dopo Italia per recessione più grave del gruppo G7

Londra, 13 ott 15:23 - (Agenzia Nova) - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato che il Regno Unito affronterà una delle recessioni economiche più gravi nel gruppo dei paesi del G7 a seguito ...

Coronavirus, il sindaco di Londra: 'Nuova stretta inevitabile'

È "inevitabile" che Londra superi il punto critico nell'epidemia di coronavirus ed entri in un regime di ulteriori restrizioni "nei prossimi giorni". Lo ha detto il sindaco Sadiq Khan a Sky News.

Londra, 13 ott 15:23 - (Agenzia Nova) - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato che il Regno Unito affronterà una delle recessioni economiche più gravi nel gruppo dei paesi del G7 a seguito ...È "inevitabile" che Londra superi il punto critico nell'epidemia di coronavirus ed entri in un regime di ulteriori restrizioni "nei prossimi giorni". Lo ha detto il sindaco Sadiq Khan a Sky News.