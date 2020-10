Conferenza stampa Mancini: «Domani tocca a Immobile. Positivi? Speriamo siano falsi» (Di martedì 13 ottobre 2020) Conferenza stampa Mancini: le parole del ct dell’Italia alla vigilia della sfida contro l’Olanda. Queste le sue dichiarazioni Roberto Mancini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per la quarta giornata di Nations League contro l’Olanda. Queste le sue parole. Positivi – «Non abbiamo vissuto una giornata pazzesca, è stato normale, avremmo dovuto fare allenamento alle 17-18, lo facciamo alle 20. Abbiamo fatto un tampone al giorno, Speriamo sia un falso positivo. Un po’ di distrazione ce lo dà. Bergamo? Ci fa piacere essere qui, con le cose già a posto, anche per la gente. Ci sono dei momenti buoni, l’Atalanta fa divertire abbastanza, ma magari avere tifosi sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020): le parole del ct dell’Italia alla vigilia della sfida contro l’Olanda. Queste le sue dichiarazioni Robertoha parlato inalla vigilia della sfida valevole per la quarta giornata di Nations League contro l’Olanda. Queste le sue parole.– «Non abbiamo vissuto una giornata pazzesca, è stato normale, avremmo dovuto fare allenamento alle 17-18, lo facciamo alle 20. Abbiamo fatto un tampone al giorno,sia un falso positivo. Un po’ di distrazione ce lo dà. Bergamo? Ci fa piacere essere qui, con le cose già a posto, anche per la gente. Ci sono dei momenti buoni, l’Atalanta fa divertire abbastanza, ma magari avere tifosi sarebbe ...

