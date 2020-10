"Ciò che non avevate mai notate su Luca Telese": ma davvero? Clamoroso a Striscia la Notizia (Di martedì 13 ottobre 2020) Tra le rubriche proposte da Striscia la Notizia c'è quella del "sosia". Già, il tg satirico di Canale 5 va a caccia di somiglianze-vip. E l'ultimo progatonista della rubrica, nella puntata trasmessa lunedì 12 ottobre, è stato Luca Telese, il giornalista de La7. A chi assomiglia, di grazia? La risposta è tutta in casa, infatti secondo Striscia assomiglia a Roberto Lipari, inviato del programma di Antonio Ricci. Una somiglianza, assicurano dalla redazione di Canale 5, che sarebbe stata segnalata da molti telespettatori. Guardate il video e giudicate. Per inciso, nel servizio si insiste anche sulla somiglianza tra Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ed Elio, il cantante di Elio e le storie tese. Striscia, Telese come Lipari: ecco il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Tra le rubriche proposte dalac'è quella del "sosia". Già, il tg satirico di Canale 5 va a caccia di somiglianze-vip. E l'ultimo progatonista della rubrica, nella puntata trasmessa lunedì 12 ottobre, è stato, il giornalista de La7. A chi assomiglia, di grazia? La risposta è tutta in casa, infatti secondoassomiglia a Roberto Lipari, inviato del programma di Antonio Ricci. Una somiglianza, assicurano dalla redazione di Canale 5, che sarebbe stata segnalata da molti telespettatori. Guardate il video e giudicate. Per inciso, nel servizio si insiste anche sulla somiglianza tra Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ed Elio, il cantante di Elio e le storie tese.come Lipari: ecco il ...

