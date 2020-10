Chiara Appendino non si ricandida a sindaco di Torino (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - Chiara Appendino non correrà per un secondo mandato da sindaco di Torino. Lo ha annunciato "Ho preso una decisione, non nego molto dolorosa, ma necessaria. Dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di fare un passo di lato. Non correrò nuovamente per la carica di sindaca" ha annunciato. "Poter amministrare Torino è stato ed è il più grande onore che potessi avere" ha detto "Quando diventi sindaca al centro non c'è più la tua persona, c'è la comunità che rappresenti. Torino dal 2016 è stata sempre il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Qui ho la fortuna di vivere e di poter crescere mia figlia Sara. Torino in questi cinque ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI -non correrà per un secondo mandato dadi. Lo ha annunciato "Ho preso una decisione, non nego molto dolorosa, ma necessaria. Dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di fare un passo di lato. Non correrò nuovamente per la carica di sindaca" ha annunciato. "Poter amministrareè stato ed è il più grande onore che potessi avere" ha detto "Quando diventi sindaca al centro non c'è più la tua persona, c'è la comunità che rappresenti.dal 2016 è stata sempre il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Qui ho la fortuna di vivere e di poter crescere mia figlia Sara.in questi cinque ...

