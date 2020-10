Can Yaman ad una delle più celebri riviste italiane: inaspettata rivelazione sulla sua bellezza (Di martedì 13 ottobre 2020) Grande appuntamento con Can Yaman domani, mercoledì 14 ottobre, in edicola! L’attore è stato intervistato da una delle più celebri riviste italiane. Le foto che gli hanno scattato, a partire da quella di copertina, sono da urlo! Ecco i dettagli! Can Yaman tra famiglia, studio e carriera Solo pochi giorni fa, abbiamo visto Can Yaman nello studio di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. Domani invece, lo vedremo sul settimanale “Chi” di Alfonso Signorini (questi non è riuscito a farlo entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ma almeno ha ottenuto un’intervista per il suo giornale!). Ha raccontato un po’ di sé, dagli studi (e la laurea!) in giurisprudenza, arrivando ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 13 ottobre 2020) Grande appuntamento con Candomani, mercoledì 14 ottobre, in edicola! L’attore è stato intervistato da unapiù. Le foto che gli hanno scattato, a partire da quella di copertina, sono da urlo! Ecco i dettagli! Cantra famiglia, studio e carriera Solo pochi giorni fa, abbiamo visto Cannello studio di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. Domani invece, lo vedremo sul settimanale “Chi” di Alfonso Signorini (questi non è riuscito a farlo entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ma almeno ha ottenuto un’intervista per il suo giornale!). Ha raccontato un po’ di sé, dagli studi (e la laurea!) in giurisprudenza, arrivando ...

MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - MediasetPlay : Una esclusiva direttamente dalla puntata di ieri di #Verissimo! ?? - TaniaDeAngelis2 : RT @Giusy38153818: Noi amiamo il migliore, amiamo Can Yaman #MrWrongMIPCOM #BayYanlisMIPCOM - Ambra_7 : RT @jonsnows_: ma vi rendete conto che al mondo esistono anime così pure come can yaman e demet özdemir -