Bill e Hillary Clinton | 45 anni di matrimonio e «Mai un momento noioso»

«Quarantacinque anni. Mai un momento noioso, e sei ancora il mio migliore amico. Ti amo, Bill». Hillary Clinton ha scelto poche parole per suggellare il quarantacinquesimo anniversario di matrimonio con Bill Clinton, sposato l'11 ottobre 1975. «L'11 ottobre di quarantacinque anni fa è stato un giorno splendido. E ancora lo è. La sposa era bellissima. E ancora lo è. Buon anniversario, Hillary. Ti amo», ha compulsato online l'ex presidente degli Stati Uniti, la cui bontà d'animo la moglie ha raccontato nel corso dell'anno passato.

