Arisa | tutta la verità | “Troppe punture sulle labbra | ora basta”

docdrugztore : @ARISA_OFFICIAL Posso dirti una cosa in tutta sincerità? Sei molto più bella così. - DucaAndrea85 : @NicoSpinelli8 @MatteDj23 @BiffiLuca Tutta la vita Arisa. - giangi20l : @Caschi_Male @Defenditnumerus @ARISA_OFFICIAL @unuomopop @Luca100celleASR Tutta la vita - AdolfoSalsi : @ARISA_OFFICIAL @Linus2k C'è qualcosa che bolle in pentola sicuro... tutta carina viso senza la punta di aggressività... dai diccelo... - carlouno59 : @ARISA_OFFICIAL Sei più bella così che tutta truccata -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa tutta

ViaggiNews.com

Arisa racconta di essere stata vittima dei bulli a scuola, ma tutto è servito per fortificarla: "Il cielo dà le cose a chi le sopporta".Non prova rancore Arisa. E non si sente una vittima ... «Non ho bisogno del supporto degli altri e non tutti i mali vengono per nuocere. Ringrazio tutte le persone che per tanto tempo mi hanno messo ...