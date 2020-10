Alonso non sta nella pelle: primi giri con la Renault e tanta smania di ritornare (Di martedì 13 ottobre 2020) Esattamente vent'anni dopo il suo primo test al Montmelò con la Benetton, Fernando Alonso è tornato oggi sulla stessa pista catalana per un filming day con la Renault. Ha effettuato 21 giri, per un ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 ottobre 2020) Esattamente vent'anni dopo il suo primo test al Montmelò con la Benetton, Fernandoè tornato oggi sulla stessa pista catalana per un filming day con la. Ha effettuato 21, per un ...

dinoadduci : Alonso non sta nella pelle: primi giri con la Renault e tanta smania di ritornare - Gazzetta_it : Alonso non sta nella pelle: primi giri con la Renault e tanta smania di ritornare - sebavettels : RT @ansiogenaaf: ?? non ce la facciamo a non tirare in mezzo Vettel (o Alonso perché ho letto tweet con le stesse frecciatine pure su quel p… - ansiogenaaf : ?? non ce la facciamo a non tirare in mezzo Vettel (o Alonso perché ho letto tweet con le stesse frecciatine pure su… - FormulaPassion : #F1 | #Alonso ha completato il filming day con la #RS20 a #Barcellona prima di svolgere alcune sessioni con la… -