Alessia Marcuzzi Positiva | Salta la Conduzione a Le Iene!

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo caso di coronavirus nel mondo dello showbiz.è risultataal test, per questo motivo la sua partecipazione al programma Le Iene, insieme a Nicola Savino, èta. Nicola quindi si troverà a condurre lo show televisivo in solitaria. La notizia era stata anticipata dal sito Dagospia che ha parlato di una rivoluzionata last-minute nelledello show di Italia 1. Tempo fa era stato Giulio Golia a contrarre il Coronavirus, ora è il turno di. La conduttrice si stava apprestando a raggiungere gli studi Mediaset per la diretta quando una telefonata l’ha informata che l’esito del test era positivo. Per questo motivoha fatto subito dietrofront tornandosene ...

Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - BluGemma : RT @Una_Gioia_Mai: Auguri di pronta guarigione ad Alessia Marcuzzi ?? Daje todos e sconfiggi il virus ?? - FPanunzi : Come dire un po' incinta - Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - fedebinetti : Alessia Marcuzzi LEGGERMENTE positiva al coronavirus. Ma in che senso? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Questo pomeriggio la notizia era circolata in rete. Da Dagospia era arrivata l’indiscrezione ma, visto che Alessia Marcuzzi, la diretta interessata, non aveva confermato, si attendevano eventuali comm ...Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedì de Le Iene Show. Il perché lo ha spiegato lei in collegamento, durante la diretta: “Stamattina sono ...