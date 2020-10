Ziliani: il Napoli con i positivi doveva giocare, l’Under 21 invece manda in campo l’Under 20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Su Twitter, Paolo Ziliani commenta la decisione di non far scendere in campo l’Under 21 per i troppi casi di positività al Covid. Perché, si chiede, i giocatori negativi del Napoli avrebbero dovuto giocare per forza contro la Juventus e quelli dell’Under 21 no? Non stava bene infettare l’Irlanda? Due pesi e due misure, insomma. “Quando si dice fare gli splendidi con il Coronavirus degli altri”, conclude. L’Italia Under 21 ha alcuni positivi, l’Uefa rinvia Islanda-Italia. Ora c’è Italia-Irlanda e la Figc per precauzione schiera l’Under 20. E perchè mai? Se è vero che il Napoli doveva giocare a Torino con qualche giocatore in meno, lo stesso valga ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Su Twitter, Paolocommenta la decisione di non far scendere inl’Under 21 per i troppi casi dità al Covid. Perché, si chiede, i giocatori negativi delavrebbero dovutoper forza contro la Juventus e quelli dell’Under 21 no? Non stava bene infettare l’Irlanda? Due pesi e due misure, insomma. “Quando si dice fare gli splendidi con il Coronavirus degli altri”, conclude. L’Italia Under 21 ha alcuni, l’Uefa rinvia Islanda-Italia. Ora c’è Italia-Irlanda e la Figc per precauzione schiera l’Under 20. E perchè mai? Se è vero che ila Torino con qualche giocatore in meno, lo stesso valga ...

Per la gara tra Polonia e Italia, le autorità locali avevano disposto l’apertura dello stadio per 10mila persone ma fanno discutere le parole del presidente federale polacco che ha rivelato che “ne en ...

Per Preziosi e Dal Cin, la commissione propose anche la 'preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc'. Queste le parole di Alvino: 'Scusate l'ignoranza in materia ma il Prezi ...

