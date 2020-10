Verso il nuovo Dpcm: lockdown nelle regioni, più smart working, limiti per bar e ristoranti, stop al calcetto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuove restrizioni e divieti sono attesi con il Dpcm per l’emergenza Coronavirus atteso entro stasera 12 ottobre o non più tardi di domani, come anticipato dal ministro della Salute Roberto Speranza a Che tempo che fa su Raitre ieri sera. Dal governo dovrebbe arrivare una stretta sulle feste private e sugli sport amatoriali come il calcetto, oltre a un potenziamento dello smart working e la già annunciata riduzione dei tempi di quarantena per i positivi asintomatici e l’obbligo della mascherina all’aperto. Speranza ha annunciato: «Un cambio di marcia anche con misure su aree più a rischio. Proviamo a giocare di anticipo – ha detto il ministro da Fabio Fazio – per alzare il livello di attenzione». Il nuovo Dpcm ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuove restrizioni e divieti sono attesi con ilper l’emergenza Coronavirus atteso entro stasera 12 ottobre o non più tardi di domani, come anticipato dal ministro della Salute Roberto Speranza a Che tempo che fa su Raitre ieri sera. Dal governo dovrebbe arrivare una stretta sulle feste private e sugli sport amatoriali come il, oltre a un potenziamento delloe la già annunciata riduzione dei tempi di quarantena per i positivi asintomatici e l’obbligo della mascherina all’aperto. Speranza ha annunciato: «Un cambio di marcia anche con misure su aree più a rischio. Proviamo a giocare di anticipo – ha detto il ministro da Fabio Fazio – per alzare il livello di attenzione». Il...

E’ quanto si legge nella bozza del prossimo Dpcm sull’emergenza coronavirus. Nuovi limiti anche per le cene in casa: “Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi ...

