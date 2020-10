UOMINI E DONNE oggi | 12 ottobre | le decisioni di DAVIDE

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella puntata di venerdì dici eravamo lasciati con Gemma, Maria e Biagio in procinto di accomodarsi a centro studio., dopo aver smaltito la delusione per la fine della relazione con Paolo, Gemma si è subito rimessa in gioco con Biagio, con il quale è andata a cena nei giorni precedenti. La dama ci tiene a sottolineare che tra lei e l’uomo c’è solamente un rapporto di amicizia, seppur non esclude che col tempo ciò possa tramutarsi in qualche altra cosa. Maria rivela di essere stata più di un’ora in compagnia di Biagio il giorno prima e la cosa indispettisce non poco la Galgani, che chiede spiegazioni al corteggiatore.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni di martedì 132020Nel frattempo, Franco si siede per fare un resoconto ...