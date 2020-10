Un posto al Sole le puntate dal 12 al 16 ottobre su Rai 3 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un posto al Sole anticipazioni e trame delle puntate dal 12 al 16 ottobre su Rai 3 Appuntamento imperdibile per milioni di fan, Un posto al Sole prosegue dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 per una mezz’ora di storie che appassionano il pubblico da anni per il loro rapporto con la realtà. Vediamo quali sono i temi e le anticipazioni delle puntate dal 12 al 16 ottobre su Rai 3 di Un posto Al Sole. Le puntate dal 12 al 16 ottobre La trama di lunedì 12 ottobre Serena vorrebbe parlare con Filippo, ma un evento imprevisto sconvolgerà i suoi piani. Silvia riceve una telefonata da Arianna che la mette al corrente dei suoi progetti ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unalanticipazioni e trame delledal 12 al 16su Rai 3 Appuntamento imperdibile per milioni di fan, Unalprosegue dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 per una mezz’ora di storie che appassionano il pubblico da anni per il loro rapporto con la realtà. Vediamo quali sono i temi e le anticipazioni delledal 12 al 16su Rai 3 di UnAl. Ledal 12 al 16La trama di lunedì 12Serena vorrebbe parlare con Filippo, ma un evento imprevisto sconvolgerà i suoi piani. Silvia riceve una telefonata da Arianna che la mette al corrente dei suoi progetti ...

MassimoSchiav11 : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - Alexandra_0x0 : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - ColazioneStelle : Martedi, 13 Ottobre ?? SOLE A 21° BILANCIA Luna entra in Vergine??Sii piu' grande delle tue preoccupazioni e piu' no… - MichelaVianelli : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - FiloAgoFantasia : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO -