Ultime Notizie Roma del 12-10-2020 ore 14 | 10

coronavirus verso il nuovo dpcm il comitato tecnico-scientifico quarantena di 10 giorni e stop al doppio tampone negativo il ministro speranza e contagi salgono dobbiamo restringere le maglie proposto lo stop alle feste private il comitato tecnico-scientifico parla di coinvolgere i medici di base e pediatri per l'esecuzione dei tamponi Oggi pomeriggio la cabina di regia tra governo regioni Anci upi Conte cercheremo di licenziare il difficile è già stasera e cambiamo argomento il premio Nobel 2020 per l'economia è stato assegnato a Paul mio drone Robert Wilson per il miglioramento della teoria delle Arti L'invenzione di nuovi formati delle App l'ho annunciato l'Accademia di Svezia

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Uk, lockdown a 3 livelli. Parigi, 17% di test positivi. Vaccino, dagli Usa mezzo miliardo ad AstraZeneca Il Sole 24 ORE Musica live in sicurezza: si può fare

Un solo contagio dalla riapertura: la prova che le location per gli eventi live sono “luoghi sicuri” e liberi dal covid arriva da uno studio dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Una b ...

Nuove regole Covid, la polizia intensifica i controlli ma a Catania è “sfida” al virus

CATANIA - La “febbre del sabato sera” cittadino è ancora altissima e non accenna a scendere. Già dopo le 20 in piazza Stesicoro fuori da McDonald’s si era creato un vero e proprio assembramento di gio ...

