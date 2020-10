The Comey Rule – Sfida al Presidente: su Sky Atlantic la miniserie sulla rivalità tra Trump e l’ex direttore dell’FBI (Di lunedì 12 ottobre 2020) The Comey Rule - Sfida al Presidente Se l’attualità è focalizzata sulle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che avverranno il 3 novembre 2020, su Sky Atlantic si fa un passo indietro fino al 2016. Andrà in onda stasera e domani – alle 21.10 e in streaming su NOW TV – The Comey Rule – Sfida al Presidente, miniserie scritta e diretta da Billy Ray e basata sul bestseller A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership. Un political drama che si immerge nella campagna elettorale del 2016, rivelando tutti i punti critici delle elezioni, e le loro drammatiche conseguenze, quando il clima politico era ‘rovente’, soprattutto per la presenza di Donald ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 ottobre 2020) ThealSe l’attualità è focalizzata sulle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che avverranno il 3 novembre 2020, su Skysi fa un passo indietro fino al 2016. Andrà in onda stasera e domani – alle 21.10 e in streaming su NOW TV – Thealscritta e diretta da Billy Ray e basata sul bestseller A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership. Un political drama che si immerge nella campagna elettorale del 2016, rivelando tutti i punti critici delle elezioni, e le loro drammatiche conseguenze, quando il clima politico era ‘rovente’, soprattutto per la presenza di Donald ...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: Oggi e domani su @SkyItalia (Atlantic) andrà in onda la miniserie #TheComeyRule, il racconto dal punto di vista dell'ex-d… - repubblica : RT @RepSpettacoli: 'The Comey Rule', Donald Trump è presidente: 'Non è possibile' [di ANTONIO DIPOLLINA] [aggiornamento delle 14:19] https:… - RepSpettacoli : 'The Comey Rule', Donald Trump è presidente: 'Non è possibile' [di ANTONIO DIPOLLINA] [aggiornamento delle 14:19] - SerieTvserie : The Comey Rule, una scena della prima puntata - tvblogit : The Comey Rule, una scena della prima puntata -