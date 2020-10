Sul bonus bici e monopattini “si rischia la beffa”

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) BOLOGNA – Chi punta a farsi rimborsare il costo di bici e monopattini “rischia la beffa”. Perchè “il portale è a rischio collasso e le risorse sono insufficienti“. A lanciare l’allarme è l’associazione di consumatori Udicon dell’Emilia-Romagna, che mette in guardia in vista del click-day del prossimo 3 novembre. “A meno di un mese dalla fatidica data- avverte l’associazione- si fa sempre più concreta la preoccupazione che il sito del ministero dell’Ambiente collassi fragorosamente sotto il peso delle richieste”. Secondo i dati diffusi nelle scorse settimane, sottolinea Udicon, “sono stati moltissimi i cittadini italiani, compresi migliaia di bolognesi, che hanno approfittato del bonus per l’acquisto di una bici o di un monopattino e saranno tutti online il 3 novembre a cercare di caricare la fattura per farsi rimborsare il 60%”. Ma, afferma l’associazione, “se la priorità verrà assegnata in base alla data della richiesta del rimborso e non in base al giorno dell’acquisto del mezzo, come dice il ministero, il rischio che il portale collassi sotto il peso delle richieste è davvero concreto, causando non poco disagio ai consumatori”. A questo si aggiunge il fatto che “i 210 milioni stanziati dal Governo quasi sicuramente non basteranno per coprire tutte le richieste”, insiste Udicon. Secondo l’associazione, si tratta di un “rischio concreto, dato che le stime danno 540.000 biciclette vendute dopo la fine della quarantena, 200.000 in più rispetto all’anno precedente. I conti con i soldi disponibili per i rimborsi sicuramente non tornano”.