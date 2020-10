Sport, cene e locali. Divieti e «consigli», le regioni ci pensano (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ultimo ostacolo sulla strada del nuovo Dpcm e delle restrizioni in arrivo per contrastare l’avanzata del Covid-19 è l’incontro tra governo e regioni, subito prima del vertice dei capidelegazione che dovrebbe licenziare il testo: Giuseppe Conte, il ministro per gli affari regionali Boccia e il sottosegretario Fraccaro a palazzo Chigi, gli altri in videoconferenza. La trattativa frena la corsa del premier che da Taranto e poi di nuovo nel pomeriggio, aveva annunciato il provvedimento per ieri sera. Le regioni chiedono … Continua L'articolo Sport, cene e locali. Divieti e «consigli», le regioni ci pensano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ultimo ostacolo sulla strada del nuovo Dpcm e delle restrizioni in arrivo per contrastare l’avanzata del Covid-19 è l’incontro tra governo e, subito prima del vertice dei capidelegazione che dovrebbe licenziare il testo: Giuseppe Conte, il ministro per gli affari regionali Boccia e il sottosegretario Fraccaro a palazzo Chigi, gli altri in videoconferenza. La trattativa frena la corsa del premier che da Taranto e poi di nuovo nel pomeriggio, aveva annunciato il provvedimento per ieri sera. Lechiedono … Continua L'articoloe «», leciproviene da il manifesto.

MattiaSignorini : @MMmarco0 Dillo a @robersperanza, per lui è meglio bloccare lo sport e le cene tra amici - manuel89601317 : @Massimotagliat2 @OverlookHotel71 @fanpage @SaverioTommasi chi si lamenta e sbeffeggia le persone con il termine NE… - manuel89601317 : @Andrea66264377 @OverlookHotel71 @fanpage @SaverioTommasi chi si lamenta e sbeffeggia le persone con il termine NEG… - manuel89601317 : @diabolicus23 .. non è stato al mare?non ha fatto pranzi/cene in famiglia? Non va al ristorante ? Non frequenta ami… - mmerli90 : Andare a correre la mattina, dopo cene di un certo impegno, dovrebbe essere considerato sport estremo. -

Ultime Notizie dalla rete : Sport cene Nuovo decreto Coronavirus, cena con amici a casa: ecco cosa si può fare Corriere dello Sport Sport, cene e locali. Divieti e «consigli», le regioni ci pensano

L’ultimo ostacolo sulla strada del nuovo Dpcm e delle restrizioni in arrivo per contrastare l’avanzata del Covid-19 è l’incontro tra governo e Regioni, subito prima del vertice dei capidelegazione che ...

L’ultimo ostacolo sulla strada del nuovo Dpcm e delle restrizioni in arrivo per contrastare l’avanzata del Covid-19 è l’incontro tra governo e Regioni, subito prima del vertice dei capidelegazione che ...