Sfida al Presidente – The Comey Rule, la miniserie sul Russiagate e Trump (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il confronto tra l’ex direttore dell’Fbi, James Comey, e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è diventata una miniserie tv dal titolo Sfida al Presidente – The Comey Rule. A poche settimane dalle presidenziali americane, un political drama in due parti sul tumultuoso rapporto fra i due personaggi che aveva già fornito il materiale per un bestseller, A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, il memoir (al numero 1 della classifica del New York Times) dello stesso Comey che è diventato la base per le due puntate. La miniserie affronta i fatti che portarono alla vittoria di Trump nel 2016 e alle sue conseguenze, in grado di spaccare un’intera ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il confronto tra l’ex direttore dell’Fbi, James, e ildegli Stati Uniti Donaldè diventata unatv dal titoloal– The. A poche settimane dalle presidenziali americane, un political drama in due parti sul tumultuoso rapporto fra i due personaggi che aveva già fornito il materiale per un bestseller, A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, il memoir (al numero 1 della classifica del New York Times) dello stessoche è diventato la base per le due puntate. Laaffronta i fatti che portarono alla vittoria dinel 2016 e alle sue conseguenze, in grado di spaccare un’intera ...

Italia_Notizie : In prossimità del voto USA, arriva in tv la miniserie 'Sfida al Presidente' - ILOVEPACALCIO : La Stampa: '#Italia verso il nuovo Dpcm. Il presidente dell'istituto di Sanità «La sfida è impedire che il virus pa… - Riparte_Italia : PROPOSTE PER IL PAESE Maria Bianca Farina (Presidente @aniaufficiale): «Con il Covid si sono acuiti i bisogni di pr… - tildeblonde : RT @dikabernard: Grazie al Presidente di @regionetoscana @EugenioGiani per avermi chiesto di servire la #Toscana come suo Consigliere alle… - zazoomblog : Recensione The Comey Rule – Sfida al Presidente due serate dedicati agli appassionati di politica e potere -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfida Presidente In prossimità del voto USA, arriva in tv la miniserie "Sfida al Presidente" ilGiornale.it L’allievo Lovisa e il maestro Zamuner, l’altra sfida di Pordenone-Spal

Il presidente Mauro Lovisa fece una delle sue ... Al termine del torneo accettó l’ambiziosa sfida di lavorare a Padova, lasciando però i neroverdi nelle buone mani di Tedino, diventato manager ...

Lo "Young International Forum" vince la sfida digitale

«Il confronto di questi giorni ha messo in evidenza quanto sia indifferibile l’esigenza di una ristrutturazione del sistema istruttivo/formativo - ha dichiarato Mariano Berriola, presidente di Italia ...

Il presidente Mauro Lovisa fece una delle sue ... Al termine del torneo accettó l’ambiziosa sfida di lavorare a Padova, lasciando però i neroverdi nelle buone mani di Tedino, diventato manager ...«Il confronto di questi giorni ha messo in evidenza quanto sia indifferibile l’esigenza di una ristrutturazione del sistema istruttivo/formativo - ha dichiarato Mariano Berriola, presidente di Italia ...