Serie B, il programma della terza giornata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. La terza giornata si apre con la sfida tra Brescia e Lecce. La capolista Cittadella scenderà in campo in casa del Cosenza. Il Monza ospita il Vicenza. Big match tra Pordenone e Spal. Venerdì 16 ottobre 2020Brescia-Lecce (ore 21) Sabato 17 ottobre 2020Cosenza-Cittadella (ore 14)Cremonese-Venezia (ore 14)Frosinone-Ascoli (ore 14)Monza-Vicenza (ore 14)Pordenone-Ascoli (ore 14)Reggiana-Chievo Verona (ore 14)Salernitana-Pisa (ore 14)Virtus Entella-Reggina (ore 14)Pescara-Empoli (ore 16) Serie ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 ottobre 2020)B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Lasi apre con la sfida tra Brescia e Lecce. La capolista Cittascenderà in campo in casa del Cosenza. Il Monza ospita il Vicenza. Big match tra Pordenone e Spal. Venerdì 16 ottobre 2020Brescia-Lecce (ore 21) Sabato 17 ottobre 2020Cosenza-Citta(ore 14)Cremonese-Venezia (ore 14)Frosinone-Ascoli (ore 14)Monza-Vicenza (ore 14)Pordenone-Ascoli (ore 14)Reggiana-Chievo Verona (ore 14)Salernitana-Pisa (ore 14)Virtus Entella-Reggina (ore 14)Pescara-Empoli (ore 16)...

romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM,… - sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - MirtaMichilli : RT @fmdigitale: #DayOfTheGirl cos'è uno stereotipo? In che modo condiziona la nostra visione della realtà? Con @eni inauguriamo oggi una s… - BacchiMario : @AndreaB63049338 @fattoquotidiano Non discuto se sia corretto accogliere tutti i migranti che arrivano nel nostro P… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie programma Sky o DAZN? Calendario e programma tv dalla 4^ alla 16^ giornata di Serie A TUTTO mercato WEB Anticipi e posticipi dalla 4° alla 7° giornata della Primavera 1 2020/2021

ROMA – La Lega Serie A ha reso noto il calendario di anticipi e posticipi dalla 4ª alla 7ª giornata del campionato di Primavera 1 2020/2021, in programma da venerdì 16 ottobre a domenica 8 novembre ...

Idee dell'era-Covid Alle Maldive il programma fedeltà è nazionale

Il paradiso tropicale nell’Oceano Indiano, fra i primi a riaprire al turismo internazionale, lancia “Maldives Border Miles". Più viaggi ...

ROMA – La Lega Serie A ha reso noto il calendario di anticipi e posticipi dalla 4ª alla 7ª giornata del campionato di Primavera 1 2020/2021, in programma da venerdì 16 ottobre a domenica 8 novembre ...Il paradiso tropicale nell’Oceano Indiano, fra i primi a riaprire al turismo internazionale, lancia “Maldives Border Miles". Più viaggi ...