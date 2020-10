(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilconta ancora poche: vista l’emergenza sanitaria e il divieto di assembramenti, le agitazioni indette dai sindacati di settore sono ancora poche. Tuttavia questo mese sono da segnalare almeno sei, almeno fino ad adesso, che partono da domani, giovedì 4. Ecco tutti glie leda tenere bene a mente, prendendo come riferimento la tabella pubblicata sul sito del MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti.: tutte leLa prima data da considerare è quella di domani, giovedì 4 ...

zazoomblog : Scioperi giugno 2020: treni aerei e taxi il calendario delle date - #Scioperi #giugno #2020: #treni #aerei -

Ultime Notizie dalla rete : Scioperi giugno

Orizzonte Scuola

Palagi e Bundu (SPC): "Insopportabile l'ipocrisia della politica e delle istituzioni che applaudono alla causa kurda e poi lasciano marcire in carcere un protagonista della loro resistenza" ...Tutti seduti, distanziati, con i cartelli in braccio, ad ascoltare l’oratore di turno, in una piazza del Popolo, a Roma, inondata di sole, dove sui muri dietro l’obelisco campeggiano due grandi strisc ...