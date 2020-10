Roma, abbandona il cane e fa una falsa denuncia di smarrimento: denunciata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Negli ultimi mesi, è stata varie volte segnalata nella zona nord Roma la presenza in strada di un cane meticcio di media taglia. Le guardie zoofile Earth si sono immediatamente attivate e una volta intervenute sul posto, hanno scoperto che la persona che dal microchip dell’animale risulta come proprietaria del cane, una donna di origine straniera, aveva cambiato abitazione. Non appena rintracciata, la persona in questione – che nel frattempo aveva depositato una denuncia di scomparsa dell’animale – è stata ascoltata dalle guardie. La donna ha dichiarato di aver affidato il cane ad un suo amico che però, contattato a sua volta, ha smentito categoricamente queste dichiarazioni. Sui fatti in questione Valentina Coppola presidente nazionale di Earth ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Negli ultimi mesi, è stata varie volte segnalata nella zona nordla presenza in strada di unmeticcio di media taglia. Le guardie zoofile Earth si sono immediatamente attivate e una volta intervenute sul posto, hanno scoperto che la persona che dal microchip dell’animale risulta come proprietaria del, una donna di origine straniera, aveva cambiato abitazione. Non appena rintracciata, la persona in questione – che nel frattempo aveva depositato unadi scomparsa dell’animale – è stata ascoltata dalle guardie. La donna ha dichiarato di aver affidato ilad un suo amico che però, contattato a sua volta, ha smentito categoricamente queste dichiarazioni. Sui fatti in questione Valentina Coppola presidente nazionale di Earth ...

