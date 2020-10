"Quelli che mi sono trombata..." Patrizia De Blanck choc al GfVip. Chi la viene a trovare nella casa (Di martedì 13 ottobre 2020) “Quelli che mi sono trom**ta me li ricordo tutti!”. Patrizia De Blanck sconvolge la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. La contessa, alla soglia degli 80 anni ha un cervello tirato a lucido, un'autocritica spietata (“non mi fate i complimenti, lo vedo che sono un ce**o”) e un'autoironia superiore a quella di Woody Allen. Alfonso Signorini le fa uno scherzo: “Non ti sei fatta mancare niente, sei stata con gli uomini più belli. Abbiamo scovato un tuo vecchio amore” e dall'altra parte del plexiglas compare un vecchio signore tracagnotto con un occhio in salotto e uno in cucina. “Parì, te recordi de me? So' passati 30 anni, te recordi di me? So' Alvaro, il falegname, mi chiamavi perché sfonnavi sempre il letto, pure te, te sei invecchiata, ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) “che mitrom**ta me li ricordo tutti!”.Desconvolge la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. La contessa, alla soglia degli 80 anni ha un cervello tirato a lucido, un'autocritica spietata (“non mi fate i complimenti, lo vedo cheun ce**o”) e un'autoironia superiore a quella di Woody Allen. Alfonso Signorini le fa uno scherzo: “Non ti sei fatta mancare niente, sei stata con gli uomini più belli. Abbiamo scovato un tuo vecchio amore” e dall'altra parte del plexiglas compare un vecchio signore tracagnotto con un occhio in salotto e uno in cucina. “Parì, te recordi de me? So' passati 30 anni, te recordi di me? So' Alvaro, il falegname, mi chiamavi perché sfonnavi sempre il letto, pure te, te sei invecchiata, ...

Giorgiolaporta : Guardate che imponente bagno di folla accoglie #DiMaio a Matera: è costretto a toccare gli striscioni perché non c'… - Marcozanni86 : Se non fosse tragico ci sarebbe da ridere. Questi sono i 'quelli credibili', quelli che prima ci fanno lanciare nel… - chetempochefa : 'Torneremo sui camici di Fontana, quelli che la regione aveva negoziato con la ditta del cognato e della moglie di… - sofia_2311 : I capelli Il cappellino La felpa nera Quelli che secondo me sono Skinny jeans Sto morendo questa foto è del º non s… - JPCK72 : RT @MarcoNarcisi1: Il PD plaude al divieto di Facebook di pubblicare contenuti negazionisti (veri, quelli dell'Olocausto) usando meschiname… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che Unisciti a noi nella danza di quelli che non contano PRESSENZA – International News Agency Cts consiglia stretta maggiore sugli sport di contatto

Riunione dei tecnici sul Dpcm, via libera alle proposte del Governo su presenze alle cerimonie, orari dei locali, e posti in stadi ...

Spaccio nel dark web, Governo all’attacco con decreto: ecco le nuove misure

Nel consiglio dei Ministri del 5 ottobre, il Governo ha licenziato un testo che estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti utilizz ...

Riunione dei tecnici sul Dpcm, via libera alle proposte del Governo su presenze alle cerimonie, orari dei locali, e posti in stadi ...Nel consiglio dei Ministri del 5 ottobre, il Governo ha licenziato un testo che estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti utilizz ...