Nasce la moneta Cavese | Cava Energia presenta Metellio

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutide’ Tirreni (Sa) – Giovedì 15 ottobre, alle ore 11, presso l’aula Gemellaggi del Comune dide’ Tirreni, si svolgerà, nel rispetto delle norme anticovid, la conferenza dizione del cortometraggio “, la serie”, promosso da, realtà del territorio attiva nella fornitura dielettrica e gas naturale. Il progetto – In seguito ai recenti avvenimenti connessi all’emergenza sanitaria del COVID-19, la societàha deciso di sviluppare un progetto teso a fare rete tra attività commerciali e cittadini / acquirenti....

DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insgena nasce il grattacielo gruppo HINES= EI H SN= KASINO' mamma sei una merda=Mamma sei un dream GRATTA… - sigma_tao : la divina commedia insgena nasce il grattacielo gruppo HINES= EI H SN= KASINO' mamma sei una merda=Mamma sei un dre… - sigma_tao : la divina comemdia insgen a mILANO=NEW YORK=progetto PORTA NUOVA NASCE LA PAROLA GRATTA_CIELO SOLE=ELIO=RA=ELIA ant… - sigma_tao : la divina comemdia insegna SOMMA=SIMBOLO '+'= santa croce moneta SOMMA= CROCE SOLE RA forma croce sigma tao=T SOMMA… - SPattuglia : RT @Comunica_Media: 'In #Italia nel 1861 potevano stampare moneta 6 #banche. Solo dopo l’#unificazione di arriverà ad avere un unico istitu… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce moneta

Salernonotizie.it

Metellio è il nome scelto per “la moneta cavese” protagonista, una moneta virtuale e complementare da utilizzare in abbinamento all’euro, al fine di aumentare il potere di acquisto dei cittadini ...Il vescovo ha firmato mercoledì l’atto di costituzione della Fondazione I libri saranno al convento di via Vallisneri e nel palazzo dei Canonici ...