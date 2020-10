Morte per spaghettificazione: alcuni telescopi dell’ESO registrano gli ultimi momenti di una stella divorata da un buco nero (Di lunedì 12 ottobre 2020) Usando telescopi dell’ESO (European Southern Observatory) e di altre organizzazioni in tutto il mondo, gli astronomi hanno individuato una rara esplosione di luce proveniente da una stella che viene lacerata da un buco nero supermassiccio. Il fenomeno, noto come evento di distruzione mareale, è l’esplosione più vicina di questo tipo mai registrata finora: si trova a poco più di 215 milioni di anni luce dalla Terra, ed è stato studiato con dettagli senza precedenti. La ricerca è stata pubblicata oggi dalla rivista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, riporta un comunicato stampa dell’ESO. “L’idea di un buco nero che ‘risucchia’ una stella vicina suona come fantascienza. Ma ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Usandodell’ESO (European Southern Observatory) e di altre organizzazioni in tutto il mondo, gli astronomi hanno individuato una rara esplosione di luce proveniente da unache viene lacerata da unsupermassiccio. Il fenomeno, noto come evento di distruzione mareale, è l’esplosione più vicina di questo tipo mai registrata finora: si trova a poco più di 215 milioni di anni luce dalla Terra, ed è stato studiato con dettagli senza precedenti. La ricerca è stata pubblicata oggi dalla rivista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, riporta un comunicato stampa dell’ESO. “L’idea di unche ‘risucchia’ unavicina suona come fantascienza. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte per Dolore a Trescore Balneario per la morte di Manuel Cremaschi, ragazzo 19enne morto in un incidente Fanpage.it Il giallo di Jon Jonsson, le ultime novità sul movente della sua scomparsa

un detenuto di una prigione islandese avrebbe rivelato come la morte di Jonsson abbia a che fare con il denaro perso dal poker player. Secondo la fonte, che ha voluto restare anonima, Jon avrebbe ...

Il preteso diritto alla felicità e la dietrologia dei “negazionisti”

Le bare, i ricoveri, le terapie intensive, i medici morti per contagio, non sarebbero altro che una gigantesca messinscena attuata da prezzolati giornalisti, utili idioti di un complotto ordito da ...

