Mascherine, feste, stadi e locali: ecco la bozza del nuovo Dpcm: il testo integrale (Di lunedì 12 ottobre 2020) ecco il testo integrale della bozza del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid. Il decreto Salute del premier Giuseppe Conte, ancora non definitivo, contiene "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il Dpcm "Decreta: Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in ...

