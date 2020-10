Mascherina obbligatoria per attività motoria all’aperto ma non per chi corre: cosa dice il Viminale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mascherina obbligatoria per attività motoria all’aperto ma non per chi corre. Il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi ha precisato che l’uso della Mascherina è obbligatorio all’aperto anche per coloro che fanno attività motoria. Sono esentati, si specifica, “solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”. Esonerati coloro che fanno jogging e footing. L’uso della Mascherina è obbligatorio all’aperto anche per coloro che fanno attività motoria. Lo ha precisato il Viminale in ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)per attivitàall’aperto ma non per chi. Ilin una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi ha precisato che l’uso dellaè obbligatorio all’aperto anche per coloro che fanno attività. Sono esentati, si specifica, “solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”. Esonerati coloro che fanno jogging e footing. L’uso dellaè obbligatorio all’aperto anche per coloro che fanno attività. Lo ha precisato ilin ...

