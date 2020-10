(Di lunedì 12 ottobre 2020) Lafa i conti, cerca disperatamenteri in soccorso dagli altri gruppi, ma stavolta non è questione di trattative. Sono le assenze per il Covid a pesare sul voto per lodi. Esiste una soluzione? La questione è politica ma anche istituzionale e pesa sul voto che si annuncia mercoledì e giovedì … L'articoloin, martedì per lodiproviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Maggioranza a rischio in Senato martedì per lo scostamento di bilancio - #Maggioranza #rischio #Senato #martedì - ruggio81 : @disinformatico @f_taddei l'ANSA è più sincera e segnala quello che realmente interessa ai politici: la curva dei S… - dariocaselli : RT @iISud24: Le montagne russe del #governo tra #Recovery Plan, Nadef e scostamento di Bilancio. E al Senato la maggioranza è a rischio - I… - iISud24 : Le montagne russe del #governo tra #Recovery Plan, Nadef e scostamento di Bilancio. E al Senato la maggioranza è a… - gm_fabrizio : @Trinacria____ Avresti ragione da vendere se tutte le persone fossero mosse dal buon senso. La realtà è che senza i… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggioranza rischio

ilGiornale.it

La maggioranza fa i conti, cerca disperatamente senatori in soccorso dagli altri gruppi, ma stavolta non è questione di trattative. Sono le assenze per il Covid a pesare sul voto per lo scostamento di ...Infatti, nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, come appunto nel presente caso, il principio di precauzione può essere invocato per garantire un ...