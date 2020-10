L’ex di Zorzi rompe il silenzio sulla finta aggressione omofoba | le sue pesanti accuse

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo giorni difinalmente l’ex fidanzato di Tommasoha parlato in merito al caso dellache avrebbe inscenato mesi fa. Ieri sera Barbara d’Urso ha giustamente attaccato il ragazzo sottolineando come da lei non avrà più spazio per dare la sua versione dei fatti. Il personaggio in questione oggi ha rotto il, ma invece di raccontare la sua verità (confermando o smentendo Soleil) si è scagliato contro il programma di Canale 5 e la Sorge. “Speravo di non parlare. Ieri sono state dette cose molto brutte. Questa non è televisione ragazzi. Per me questa è uno schifo. Hanno ricreato quel filmino tremendo, orribile che mi fa accapponare la pelle. Predicano il cercare di difendere le ...