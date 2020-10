Juve Stabia | Romero avvisa l’Avellino | “Lunedì non vogliamo tornare a casa a mani vuote” VIDEO

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Castellammare di(Na) – C’è ovvia soddisfazione inper la vittoria di ieri nella sfida contro la Virtus Francavilla. Una vittoria importantissima anche se rocambolesca, il modo migliore per potersi avvicinare alla sfida contro i cugini dell’Avellino, freschi del successo storico di Palermo. “Ci aspetta il primo derby – così dichiara Niccolò– e devo imparare cosa vuol dire perchè quelli campani mi mancano. Giochiamo contro una squadra importante e valida. Non siamo da meno e con una settimana in più, andiamo ad affrontare una sfida da giocare a viso aperto e stavolta nona ...

StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia – Romero: «Bello ed emozionante segnare all'ultimo secondo. Ora testa ad Avellino» LEGGI L… - gaetpoli7 : @splugged Della Juve Stabia. Almeno c'è il nome Juve e si sentono soddisfatti. - ssjuvestabiaspa : Next match - Avellino-Juve Stabia, stadio Partenio-Adriano Lombardi - lunedì 19 ottobre, ore 21 #forzajuvestabia… - SalentoSport : #VIRTUSFRANCAVILLA – Dal sogno al grande incubo: a mani vuote anche dal campo della #JuveStabia. #Risultati,… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Virtus Francavilla 2-1: La carica di mister Padalino. «Vittoria del cuore e del gioco. G… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia

La Juve Stabia si impone sulla Virtus Francavilla negli ultimi minuti di gara e conquista tre punti preziosi a seguito di un match combattuto e ricco di emozioni. Il gol vittoria è stato siglato al 93 ...In Serie A il Napoli di Gattuso, in B la Salernitana di Castori, mentre in Serie C sono addirittura sei le compagini campane impegnate nel girone C: Juve Stabia, Paganese, Avellino, Turris, Casertana ...