Inter, speranza Bastoni: può tornare a disposizione per il Derby, ma impiego in forte dubbio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Alessandro Bastoni può tornare a disposizione per il Derby C'è una piccolissima speranza in casa Inter e per Conte per avere quanto meno a disposizione Alessandro Bastoni in vista del Derby di sabato contro il Milan. A portare ottimismo è la possibile modifica della quarantena per gli asintomatici positivi al Coronavirus come il difensore nerazzurro. "Una mano all'Inter potrebbe darla la quarantena che ieri il Cts ha accorciato a dieci giorni per gli asintomatici. Bastoni è risultato positivo al test di martedì 6 e dunque, se non saranno comparsi sintomi, il 16 potrebbe tornarsi ad allenare alla Pinetina in caso di un solo tampone ...

