“Il settore degli eventi è in ginocchio, un nuovo lockdown distruggerebbe la nostra categoria” (Di martedì 13 ottobre 2020) di Erika Noschese “Per il settore degli eventi la situazione è drammatica, bisognerebbe stilare linee guida precise per permetterci di lavorare”. A lanciare l’allarme è Fabrizio Todisco, organizzatore del progetto E-Commerce Hub, attualmente il principale Expo dedicato al commercio elettronico in Italia e del Faville Festival, la kermesse – ideata da Todisco – dedicata alla New Media Arts. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il settore degli eventi. Com’è attualmente la situazione? “La situazione, per il settore degli eventi, è piuttosto grave. C’è qualcuno che sta cercando di capire come ripartire, come organizzare ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 ottobre 2020) di Erika Noschese “Per illa situazione è drammatica, bisognerebbe stilare linee guida precise per permetterci di lavorare”. A lanciare l’allarme è Fabrizio Todisco, organizzatore del progetto E-Commerce Hub, attualmente il principale Expo dedicato al commercio elettronico in Italia e del Faville Festival, la kermesse – ideata da Todisco – dedicata alla New Media Arts. L’emergenza Coronavirus ha messo inil. Com’è attualmente la situazione? “La situazione, per il, è piuttosto grave. C’è qualcuno che sta cercando di capire come ripartire, come organizzare ...

GiannaNannini : #BauliInPiazza ieri a Milano, con tanti lavoratori dello spettacolo in Piazza Duomo per chiedere al governo attenzi… - infocamere : Il #nonprofit sarà sempre più centrale in un Paese che invecchia. Serve un piano nazionale ??? 'Terzo settore e… - FIMI_IT : Ripartire in sicurezza: è l'appello del mondo dello spettacolo, che versa in profonda crisi e non può permettersi n… - ElioFerrari3 : Classica metidologia pidiota :Il più ignorante del settore a capo dello stesso,perchè,da ignorante,obbedisce alle d… - faiello1965 : @Black300Joe @DeShindig non saprei, comunque @DeShindig ha lasciato il settore delle assicurazioni molti anni fa. N… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il settore Come gestire la ripartenza?Le Fonti organizza la Finance Tax TV Week Fortune Italia