Il Messico chiede a Papa Francesco di scusarsi per ruolo della Chiesa nella conquista spagnola (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ha inviato una lettera a Papa Francesco in cui sollecita la Chiesa cattolica a chiedere scusa per le “atrocità” che i popoli indigeni hanno dovuto subire durante la conquista spagnola del 1521. Lo riferiscono i media messicani. La notizia arriva dopo che le autorità messicane hanno rimosso – ufficialmente per un restauro – una statua di Cristoforo Colombo a Città del Messico, due giorni prima di una manifestazione intitolata ‘Stiamo per abbatterla’ indetta da alcuni attivisti per oggi, lunedì 12 ottobre, anniversario della scoperta dell’America. La lettera, datata 2 ottobre, ma postata su Twitter ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente delAndrés Manuel López Obrador ha inviato una lettera ain cui sollecita lacattolica are scusa per le “atrocità” che i popoli indigeni hanno dovuto subire durante ladel 1521. Lo riferiscono i media messicani. La notizia arriva dopo che le autorità messicane hanno rimosso – ufficialmente per un restauro – una statua di Cristoforo Colombo a Città del, due giorni prima di una manifestazione intitolata ‘Stiamo per abbatterla’ indetta da alcuni attivisti per oggi, lunedì 12 ottobre, anniversarioscoperta dell’America. La lettera, datata 2 ottobre, ma postata su Twitter ...

laura_ceruti : RT @ConteZero76: Il Messico chiede a papa Francesco delle scuse per il ruolo della Chiesa durante la conquista spagnola. Per la serie 'qua… - giancalex : RT @ConteZero76: Il Messico chiede a papa Francesco delle scuse per il ruolo della Chiesa durante la conquista spagnola. Per la serie 'qua… - ConteZero76 : Il Messico chiede a papa Francesco delle scuse per il ruolo della Chiesa durante la conquista spagnola. Per la ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Messico chiede Il Messico chiede a Papa Francesco di scusarsi per ruolo della Chiesa nella conquista spagnola TPI TikTok: finge un rapimento ma viene uccisa per errore

Quanto oltre ci si può spingere con l’utilizzo dei social? È quello che ci si chiede in seguito ad eventi, anche tragici, che si scatenano per pubblicare video su certe piattaforme. L’ultimo è avvenut ...

L'incredibile fotografia dello squalo balena con oltre 50 pesci in bocca

La foto che ha vinto il concorso annuale della rivista Scuba Diving: uno squalo balena che stava trasportando in tutta tranquillità diversi pesci.

Quanto oltre ci si può spingere con l’utilizzo dei social? È quello che ci si chiede in seguito ad eventi, anche tragici, che si scatenano per pubblicare video su certe piattaforme. L’ultimo è avvenut ...La foto che ha vinto il concorso annuale della rivista Scuba Diving: uno squalo balena che stava trasportando in tutta tranquillità diversi pesci.