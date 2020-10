Il menu segreto di Instagram che permette di cambiare l’icona (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con un recente aggiornamento, è stato aggiunto nella popolare App un menu segreto di Instagram che permette di cambiare l’icona sul nostro smartphone. Anche se il 2020 è stato un anno particolare, Instagram ha deciso comunque di festeggiare i suoi primi dieci anni di vita con un piccolo regalo per gli utenti più appassionati. Si tratta di un menu segreto che Instagram ha incluso nella App e che permette di cambiare l’icona predefinita che ci permette di identificare la App nel nostro smartphone. La società di Menlo Park ha incoraggiato noi utenti ad utilizzare una nuova feature durante il corso di questo mese, senza specificare meglio se ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con un recente aggiornamento, è stato aggiunto nella popolare App undichedil’icona sul nostro smartphone. Anche se il 2020 è stato un anno particolare,ha deciso comunque di festeggiare i suoi primi dieci anni di vita con un piccolo regalo per gli utenti più appassionati. Si tratta di uncheha incluso nella App e chedil’icona predefinita che cidi identificare la App nel nostro smartphone. La società di Menlo Park ha incoraggiato noi utenti ad utilizzare una nuova feature durante il corso di questo mese, senza specificare meglio se ...

Lenny Kravitz a 56 anni si aggiudica ancora copertine a petto da nudo dove mostra il suo fisico incredibile. Qual è il suo segreto?

Seguite questa semplice guida per cambiare l'icona dell'app Instagram nella home screen del vostro smartphone Android.

