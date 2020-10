Grande Fratello VIP 5: Francesco Oppini parla dell’ex Alessia Fabiani e lei lo umilia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Hanno fatto molto discutere le ultime dichiarazioni di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip riguardanti la sua ex fidanzata Alessia Fabiani. Non tutti sanno che i due sono stati insieme nell’ormai lontano 2000 quando tra di loro viaggiava una differenza d’età pari a sette anni. Il figlio di Alba Parietti ha parlato molto bene di questa relazione, raccontando però anche episodi piuttosto personali. Per tale motivo la ragazza ha voluto replicare e lo ha fatto umiliandolo letteralmente. Grande Fratello Vip: Francesco Oppini e la love story con Alessia Fabiani Era l’inizio del 2000 quando Francesco ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Hanno fatto molto discutere le ultime dichiarazioni dialVip riguardanti la sua ex fidanzata. Non tutti sanno che i due sono stati insieme nell’ormai lontano 2000 quando tra di loro viaggiava una differenza d’età pari a sette anni. Il figlio di Alba Parietti hato molto bene di questa relazione, raccontando però anche episodi piuttosto personali. Per tale motivo la ragazza ha voluto replicare e lo ha fattondolo letteralmente.Vip:e la love story conEra l’inizio del 2000 quando...

