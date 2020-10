Giro d’Italia 2020, undicesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020, in programma mercoledì 14 ottobre, porta la Corsa Rosa da Porto Sant’Elpidio a Rimini dopo 182 chilometri che costeggeranno in gran parte il Mar Adriatico. Un’occasione sulla carta favorevole ai velocisti, a meno che il vento non ci metta lo zampino. orari E TV – Il gruppo scatterà da Porto Sant’Elpidio alle ore 12:15, con l’arrivo previsto in base alla media oraria di corsa tra le 16:17 e le 16:41. La diretta tv della tappa è affidata a Rai Due ed Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la frazione anche in diretta streaming grazie a Rai Play, Eurosport Player, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà tutto il ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’deld’Italia, in programma mercoledì 14 ottobre, porta la Corsa Rosa da Porto Sant’Elpidio a Rimini dopo 182 chilometri che costeggeranno in gran parte il Mar Adriatico. Un’occasione sulla carta favorevole ai velocisti, a meno che il vento non ci metta lo zampino.E TV – Il gruppo scatterà da Porto Sant’Elpidio alle ore 12:15, con l’arrivo previsto in base alla mediaa di corsa tra le 16:17 e le 16:41. La diretta tv dellaè affia Rai Due ed Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la frazione anche in direttagrazie a Rai Play, Eurosport Player, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà tutto il ...

