Dpcm, riunione terminata a Palazzo Chigi: palestre aperte, niente didattica a distanza, stop allo sport da contatto e alle feste con più di sei persone (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Non è prevista la didattica a distanza, neppure per le Scuole superiori". E' quanto emerge, secondo fonti di governo, dalla riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione terminata da poco a Palazzo Chigi. Il nuovo Dpcm sul Covid vieterà lo sport di contatto a livello amatoriale ma le palestre resteranno aperte. Saranno sospesi viaggi di istruzione e gite scolastiche. Saranno consentite al chiuso le feste solo se collegate a cerimonie civile e religiose con un massimo di 30 partecipanti. Per quanto riguarda le feste private, invece, c'è la forte "raccomandazione di evitare feste nelle ...

